SON DAKİKA: ABD'de gündem sarsıldı! Trump hakkında şok iddialar!

Son dakika haberi: Donald Trump, ABD Başkanlığı'nı geçtiğimiz hafta Joe Biden'a devretti. Trump, görevi bıraktı ama iddialar peşini bırakmıyor. Gündemdeki son iddiaların sahibi ise daha önce de ABD başkanları hakkında kitaplar yazan Craig Unger. Unger'e göre Rus istihbaratı KGB, Donald Trump'ı 40 yıl önce iflastan kurtardı ve KGB Trump'ı devşirdi. Donald Trump göreve geldiğinde de Vladimir Putin'in isteklerini geri çeviremedi. İşte son dakika gelişmesi olan o iddialar...

28.01.2021 08:56 - Son Güncelleme: 28.01.2021 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





