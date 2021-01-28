SON DAKİKA: ABD'de gündem sarsıldı! Trump hakkında şok iddialar!
Son dakika haberi: Donald Trump, ABD Başkanlığı'nı geçtiğimiz hafta Joe Biden'a devretti. Trump, görevi bıraktı ama iddialar peşini bırakmıyor. Gündemdeki son iddiaların sahibi ise daha önce de ABD başkanları hakkında kitaplar yazan Craig Unger. Unger'e göre Rus istihbaratı KGB, Donald Trump'ı 40 yıl önce iflastan kurtardı ve KGB Trump'ı devşirdi. Donald Trump göreve geldiğinde de Vladimir Putin'in isteklerini geri çeviremedi. İşte son dakika gelişmesi olan o iddialar...
28.01.2021 08:56
- Son Güncelleme: 28.01.2021 09:05
Güzel arkadaşlıkların genellikle küçük başlangıçları olur. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kariyerinin en şok edici ilişkisinin tohumlarını eken de, New York'ta 40 yıldan daha uzun bir süre önce, televizyon satın almak için indirimli elektronik eşya dükkanına yaptığı yolculuk oldu.
Bu ilişki Kremlin'le ve sonunda Trump'ın memnun etmek için defalarca yolundan saptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le oldu.
Bunlar, araştırmacı gazeteci Craig Unger'in kaleme aldığı, genç ve kolay işlenebilir Trump'ın en az 40 yıl önce KGB tarafından devşirildiğini ve defalarca iflastan kurtarıldığını anlatan kitabın iddiaları.
26 Ocak'ta yayınlanan "American Kompromat" başlığıyla yayınlanan kitabın alt başlığı ise, "KGB Donald Trump'ı Nasıl Yetiştirdi ve Bununla Bağlantılı Seks, Açgözlülük, İktidar ve İhanet Hikâyeleri".
Kitabın başlığında kullanılan "kompromat" kelimesi ise, Rusya'da Josept Stalin döneminden kalma ve bir başkasına yönelik şantaj, itibarsızlaştırma ya da manipülasyon hedefiyle elde edilmiş yüz kızartıcı, uygunsuz, suçlayıcı bilgi anlamına geliyor.