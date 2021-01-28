Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme dayatmasına ilişkin "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." şeklinde konuştu.
"MİLİTAN TEPKİSİ"
CHP'ye de tepki gösteren Adalet Bakanı Gül, "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi.
MİLYONLARCA KULLANICI KAYBETTİ
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına zorunlu tuttuğu veri paylaşımı güncellemesi sonrası milyonlarca kişiyi kaybetti. Ocak ayının ilk üç haftasında Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı.
The Guardian'da yer alan habere göre popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılara zorunlu tutulan yeni güncellemenin ardından milyonlarca kullanıcısını rakiperine kaptırdı.
İngiltere'de parlamento komitesinden yapılan açıklamalara göre Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı. İki mesajlaşma uygulaması da yeni kullanıcılarını Ocak ayının ilk üç haftasında getirdi.
Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal, 6 Ocak'ta İngiltere'de ilk binde bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama oldu.
WhatsApp kaç kullanıcıyı kaybettiğini kesin olarak açıklamıyor. Ancak İngiltere verilerine bakıldığında WhatsApp en çok indirilen uygulamalr sırasında sekizden 23'e geriledi.