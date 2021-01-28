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    • 28.01.2021 10:44
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    'den 'a zorunlu güncelleme tepkisi: Çifte standarttır

    Son dakika haberi... Adalet Bakanı "('ın zorunlu güncellemesi) Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." açıklamasında bulundu. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp kullanıcılara dair verilerine ilişkin bir güncelleme yaptı. Şirket ilk olarak 8 Şubat itibariyle yeni güncellemeye onay vermeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtti. Bu karar milyonlarca kullanıcının tepkisini çekti. Şirket yeni gelişmeleri kullanıcılara daha iyi anlatabilmek amacıyla onay tarihibi 15 Mayıs'a erteledi.

    Türkiye'den WhatsApp'a zorunlu güncelleme tepkisi

    Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme dayatmasına ilişkin "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." şeklinde konuştu.

    "MİLİTAN TEPKİSİ"
    CHP'ye de tepki gösteren Adalet Bakanı Gül, "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi.

    MİLYONLARCA KULLANICI KAYBETTİ
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına zorunlu tuttuğu veri paylaşımı güncellemesi sonrası milyonlarca kişiyi kaybetti. Ocak ayının ilk üç haftasında Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı.



    The Guardian'da yer alan habere göre popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılara zorunlu tutulan yeni güncellemenin ardından milyonlarca kullanıcısını rakiperine kaptırdı.

    İngiltere'de parlamento komitesinden yapılan açıklamalara göre Signal 7.5 milyon, Telegram ise 25 milyon yeni kullanıcı kazandı. İki mesajlaşma uygulaması da yeni kullanıcılarını Ocak ayının ilk üç haftasında getirdi.



    Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal, 6 Ocak'ta İngiltere'de ilk binde bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama oldu.



    WhatsApp kaç kullanıcıyı kaybettiğini kesin olarak açıklamıyor. Ancak İngiltere verilerine bakıldığında WhatsApp en çok indirilen uygulamalr sırasında sekizden 23'e geriledi.



        WHATSAPP'IN ZORUNLU GÜNCELLEMESİ
        Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp kullanıcılara dair verilerine ilişkin bir güncelleme yaptı. Şirket ilk olarak 8 Şubat itibariyle yeni güncellemeye onay vermeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağını belirtti. Bu karar milyonlarca kullanıcının tepkisini çekti. Şirket yeni gelişmeleri kullanıcılara daha iyi anlatabilmek amacıyla onay tarihibi 15 Mayıs'a erteledi.



        WhatsApp işletme hesaplarıyla iletişime geçen kullanıcıların verilerin işleneceğini duyurmuştu. Şirket kişisel konuşmaların görülmeyeceğini ancak işletmelere kullanıcılarını daha iyi tanıma şansı verileceğini aktarmıştı.

        Şirket gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamalarda kişisel iletişimde uçtan uca şifrelemenin devam edeceğini belirtse de kullanıcı kaybetmeye devam ediyor.

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