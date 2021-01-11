WhatsApp sözleşmesi iptal mi sorusu gündem oldu. WhatsApp gizlilik sözleşmesi için yeni bir karar alındı. Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından WhatsApp sözleşmesi iptal mi sorusuna yanıt aranıyor. WhatsApp'ın aldığı yeni gizlilik sözleşmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olmuş ve alternatif programlara geçilmeye başlanmıştı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ?

Gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçti. Kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirildi.