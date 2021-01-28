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    • 28.01.2021 11:35
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    : 'da sürüklenen ralı kargo gemisi kurtarıldı

    haberi... açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan ralı kargo gemisi kurtarıldı. . Gemiyi kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

    Riva'da sürüklenen gemiden haber var!

    Beykoz Riva açıklarındaki gemide bulunan personelle iletişim halinde olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları ve gemidekilerin durumunun iyi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara vermişti.

    Ekipler ve kurtarma römorkörleri, geminin demir attığı mevkide gece saatlerinde gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekletilmişti.

    Havanın aydınlanmasıyla yapılan durum değerlendirmesinin ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldı. Bölgede ekipler kurtarma çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptı.
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