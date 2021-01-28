Tüm dünyada saygın bir yeri olan Türk Hava Kuvvetleri, yine bir ilke imza attı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt tankeri uçağının o anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
"ROMANYA ÜZERİNDE YAKIT İKMALİ YAPILDI"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.