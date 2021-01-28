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    • 28.01.2021 12:12
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    SON DAKİKA: paylaştı! İlk kez gece yapıldı! Havada yakıt ikmali...

    Son dakika haberi: Twitter'dan bir video paylaştı! Paylaşılan videoda gece 'ya ait bir uçağa tanker uçağı tarafından üzerinde yakıt ikmali yapıldığı anlar yer aldı. Bakanlık bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında yakıt ikmali sağlandığını belirtti.

    AA

    Tüm dünyada saygın bir yeri olan Türk Hava Kuvvetleri, yine bir ilke imza attı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt tankeri uçağının o anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

    "ROMANYA ÜZERİNDE YAKIT İKMALİ YAPILDI"
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.

        Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.
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