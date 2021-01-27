İstanbul Beykoz açıklarında kargo gemisi arıza yaptı.
MAKİNE ARIZASI YAPTI
İstanbul'dan Rusya'ya gittiği öğrenilen Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturduğu belirtildi.
26 BİN 828 GROSTON AĞIRLIĞINDA
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.