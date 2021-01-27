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    • 27.01.2021 19:29
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    Son dakika: 'dan 'ya giden bandıralı kargo gemisi açıklarında arıza yaptı

    Son dakika haberi... 'dan 'ya giden bandıralı kargo gemisi açıklarında arıza yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

    AA
    Kargo gemisi sürüklendi

    İstanbul Beykoz açıklarında kargo gemisi arıza yaptı.

    MAKİNE ARIZASI YAPTI
    İstanbul'dan Rusya'ya gittiği öğrenilen Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturduğu belirtildi.

    26 BİN 828 GROSTON AĞIRLIĞINDA
    Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

        Yapılan açıklamada, "Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır." denildi.

        Açıklamada, "Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.

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