Kayak merkezleri açık mı 2021 | Kayak yerleri hafta sonu açık mı? Kayak merkezleri için alınan kısıtlama kararları arama motorları üzerinden en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Ailecek hafta sonu kar keyfi yapmak isteyenler kayak merkezlerine gidebilecek mi yoksa sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs salgınından dolayı oteller kapalı mı? İşte kayak merkezlerine dair merak edilen bilgiler…
KAYAK MERKEZLERİ AÇIK MI 2021?
Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ'da İşletmeci olan Tarkan Soyak, kayak merkezlerinin hepsinin açık olduğunu belirterek şu an otellerde doluluğun yüzde 100 olduğunu ve her şeyin pandemi kurallarına göre düzenlendiğini söyledi.Kayak merkezlerinin hafta sonu sadece konaklamalı tatil yapan kişilere açık olduğunu belirten Soyak, hafta içi ise tüm misafirler için günü birlik ziyaretlere açık olduğunu söyledi.Yerli ve yabancı birçok turiste hazırlık yapan kayak merkezleri tatilciler için hareketlendi. Bu süreçte pandemi kurallarına uygun olan kayak merkezleri açık.
KAYAK MERKEZLERİ İÇİN ALINAN KISITLAMA KARARLARI
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağının, kayak otellerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.Bakanlığın "kayak otelleri" ile ilgili genelgesinde, Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilere yönelik hizmet verilebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.
Genelgede, salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların ve etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği, bu etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığının görüldüğü ifade edildi.