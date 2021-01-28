KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Ülkemizin en önemli kayak merkezinden biri olmasının nedeni de Kartalkaya kayak merkezinin birçok yere yakın olmasıdır. Birçok hikâyeye ve destana konu olan Köroğlu dağlarında bu tesis bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında bol yağış alan Kartalkaya kayak merkezinde pistlerde bulunan kar derinliği kimi zaman 2 metreye dahi ulaşmıştır.

Kartalkaya kayak merkezi Karadeniz bölgesinin bolu ilinin sınırları içerinde bulunmaktadır. Nemli ve ılıman havası nedeni ile karlarının bahar aylarında erimesi muhtemel olarak gözlemlenmektedir. Bu nedenle daha çok ocak şubat aylarında Kartalkaya kayak merkezi aktif olarak kullanılması mantıklı olmaktadır.