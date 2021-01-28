Kartalkaya nereye bağlı? Kartalkaya kayak merkezi nerede? Kayak merkezi açık mı? Nasıl gidilir? Sorularının yanıtları binlerce kişi tarafında merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Kar keyfi yaşamak isteyenler yakın yerlere giderek stres atmak ve eğlenmek istiyor. İşte ister tek ister ailecek Kartalkaya kayak merkezine gitmek isteyenler için merak edilen tüm bilgiler…
KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ NEREDE?
Ülkemizin en önemli kayak merkezinden biri olmasının nedeni de Kartalkaya kayak merkezinin birçok yere yakın olmasıdır. Birçok hikâyeye ve destana konu olan Köroğlu dağlarında bu tesis bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında bol yağış alan Kartalkaya kayak merkezinde pistlerde bulunan kar derinliği kimi zaman 2 metreye dahi ulaşmıştır.
Kartalkaya kayak merkezi Karadeniz bölgesinin bolu ilinin sınırları içerinde bulunmaktadır. Nemli ve ılıman havası nedeni ile karlarının bahar aylarında erimesi muhtemel olarak gözlemlenmektedir. Bu nedenle daha çok ocak şubat aylarında Kartalkaya kayak merkezi aktif olarak kullanılması mantıklı olmaktadır.
Nasıl Gidilir?
Öncelikle Kartalkaya kayak merkezine gitmeden önce hangi şehirde olduğunu ve açık adresinin ne olduğunun bilinmesi son derece önemlidir. Çünkü sık sık karlı havlardan dolayı yanlış bir yere gidilmesi son derece muhtemel olmaktadır.
Ayrıca dağ yolunda kimi zaman aşırı kar yağışları mümkün olmaktadır. Bu nedenle yola çıkmadan önce bütün kış şartlarına uygun araç gereçlerinin alınmasında fayda vardır. Kartalkaya kayak merkezi için bolu iline gelinmesinin ardından sıradaki işlem şehir merkezinden başlayan okları takip etmektir.
Eğer tesise gitmek için okları takip edemiyorsanız veya yol ile aynı anda dikkatinizin toplayamayacağınızı düşünüyorsanız GPS aleti kullanılmasında fayda vardır. Kartalkaya kayak merkezine ulaşılmadan önce kesinlikle dikkatli sürüş yapılmalıdır.