'GİZLİDEN GİZLİYE İŞÇİ KIYIMI VAR'

Durmuş ayrıca, İBB'de bir işçi kıyımı olduğunu iddia ederek, şöyle dedi:

"İBB'nin 26-27 tane şirketi var. Buralarda gizliden gizliye işçi kıyımı var. Bir araya gelmesinler diye her şirketten 10-15 kişiyi gönderiyorlar. Yerlerine aldıkları kişiler de HDP'li, İYİ Parti'li. Ben eylemimi burada bitireceğim; ama hukuki işlemler şu anda devam ediyor. Bu davaların sonucu 2-3 seneye belli olacak. Buradan söylüyorum, belediyenin bütçesinin 3'te biri gidecek. Belediyenin Avrupa'dan aldığı faizler bile buna yetmeyecek. Çünkü şu anda işten çıkartılan insanlar en az 7-8 senedir orada çalışıyor. Her birinin tazminatı 100 bin lirayı geçiyor. Faiziyle bunlar 140-150 bini bulacak. Nasıl ödeyecekler bu paraları?" ifadelerini kullandı.