İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) geçen haziran ayında işten çıkarılan Birol Durmuş, bisikletle Ankara'ya gelerek, CHP genel merkezi önünde açıklama yaptı. Durmuş, "İBB'nin 26-27 tane şirketi var. Buralarda gizliden gizliye işçi kıyımı var" dedi.
12 yıldır İBB bünyesindeki İstanbul Otopark İşletmelerinde (İSPARK) çalışan 2 çocuk babası Birol Durmuş, geçen haziran ayında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Durmuş, kendisi ve İSPARK'ta çalışırken yakın zamanda işten çıkarılan 80 kişinin sesini duyurabilmek için bisikletle İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktı. 8'inci gün Ankara'ya ulaşan Durmuş, üzerinde 'hak, hukuk, adalet' yazılı yelekle CHP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.
'EVİNE HACİZ GELENLER VAR'
Sosyal medyada AK Parti ile ilgili paylaşım yaptığı için işten çıkarıldığını belirten Durmuş, "Beni 25'inci maddeye göre işten çıkarttılar ve tazminatsız, işsizlik maaşı almamamız için ellerinden geleni yaptılar. Bu şekilde şu anda 13 bin kişi mağdur durumda. 'İBB mağdurları' diye 80 kişilik bir grubumuz var. Bu grup İSPARK'tan işten çıkarılan insanlardan oluşuyor. Bizde arkadaşlarım ile konuştuk ve sesimizi duyuralım istedik. Çünkü bu 80 kişinin içerisinde evinin kirasını ödeyemeyenler var. Evine haciz gelenler var. Evlerini kaybedenler var. Çoluk çocuğuna bakamayıp eşinden boşananlar var. Çok mağdur durumdalar" dedi.