Z kuşağı ne demek? Z kuşağı özellikleri nedir? Hangi yılları kapsamaktadır? Yaş aralığı nedir?

Z kuşağı teknolojinin hakim olduğu bir çağda doğan, teknolojiyle oldukça iç içe yaşamaları sebebiyle "internet kuşağı" olarak da adlandırılan bir nesildir. Özellikle Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası 'Z kuşağı' terimi arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Son yılların en popüler terimlerinden biri olan Z kuşağı yeni nesil çocukları adlandırmak için kullanılıyor. Z kuşağı tabiri, 'Milenyum çocukları' olarak bilinen 2000 ve sonrası doğumlu bireyleri ifade ediyor. Peki, Z kuşağı nedir, kimlere denir? Z kuşağı özellikleri nelerdir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Z KUŞAĞI NEDİR, KİMLERE DENİR?
Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur.
Z Kuşağı 1997 ve 2012 yılları arasında Y kuşağından sonra, Alfa kuşağından önce doğan kişileri ifade den bir tanım olarak karşımıza çıkar. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da isimlendirilmektedir.
Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Milenyum çağı çocukları hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptirler. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, asla ekip çalışmasına gelemezler.
Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.
Özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Televizyon reklamlarında da sıklıkla karşılaşılan 'Impossible is nothing' tarzı reklam sloganlarının hedefi tam da Z kuşağıdır.