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    • 28.01.2021 15:35
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    'da uyuşturucu operasyonu

    Son dakika haberleri... ’da narkotik ekiplerinin üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 17,77 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    Bolu'da uyuşturucu operasyonu

    Edinilen bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden 'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 17,77 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi.

    Araçta bulunan E.G. (24) ve G.Ö. (19) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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