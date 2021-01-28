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    • 28.01.2021 20:13
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    Genel Başkan Yardımcısı 'a da tutuklu sayısı 5'e yükseldi

    Son dakika haberi... Genel Başkan Yardımcısı 'a yönelik ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

    DHA
    Özdağ'a saldırıda flaş gelişme

    Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada 5 kişi tarafından darp edildi.

    TESPİT EDİLİP YAKALANDILAR
    Yaralanan , hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi.

    Olayın hemen ardından yakalanan şüphelilerden G.T. ve A.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
    Saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi, dün polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 3'ü 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5 oldu.

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    Haberler Güncel Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda tutuklu sayısı 5'e yükseldi