İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'Karşıyaka Eyalet İmamı' Akif Sarı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Sarı, takip sırasında Bornova'da örgütün 'Çiğli Eyalet İmamı' Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Aylar süren takibin sonunda, 2020 yılı ocak ayında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında 2016 yılından itibaren aranan Yusuf Bekmezci ile Sarı ve Arslan yakalanıp, gözaltına alındı. Bekmezci, 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.