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    • 28.01.2021 13:18
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    ne zaman bitecek? 30-31 Ocak ?

    ne zaman bitecek sorusu gündem oldu. 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Pandemi döneminde vaka sayılarının azatılması amacıyla hafta içi saat 21:00'den sonra, hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İkinci normalleşme dönemi beklenirken, hafta sonu yasakların ne zaman kaldırılacağına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

    30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? Yasakların ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayının başından bu yana 81 ilde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bilim Kurulu üyeleri, hafta sonu ve hafta sonu yasakların tamamen kaldırılması için aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

    30-31 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

    Yapılacak kabine toplantısında şu maddelerin gündeme gelmesi bekleniyor:

    - Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

    - Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

    - Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.



    - Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

    - Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

    - Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

        HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

        Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

        Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

        Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

        HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?

        Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
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