Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? Yasakların ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayının başından bu yana 81 ilde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bilim Kurulu üyeleri, hafta sonu ve hafta sonu yasakların tamamen kaldırılması için aşılamanın önemine dikkat çekiyor.
30-31 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yapılacak kabine toplantısında şu maddelerin gündeme gelmesi bekleniyor:
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.