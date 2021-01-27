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    • 27.01.2021 14:07
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    SON DAKİKA: 'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı: Şemsiyeler fayda etmedi!

    Son dakika haberi! genelinde yağışlı hava etkili olurken Meydanı'nda etkili olan yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırılırken, vatandaşlar yürümekte dahi zorlandı.

    DHA
    Şemsiyeler fayda etmedi!

    Taksim Meydanı'nda etkili olan yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırılırken, vatandaşlar yürümekte dahi zorlandı.



    İstanbul genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda da soğuk ve yağmurun yanı sıra etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırıldı, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

    Hava muhalefeti nedeniyle kestaneciler tezgah açamadı. Kestaneci Aydın Deniz "Lodos ve fırtınadan dolayı tezgahı açamadık, açsak tezgah her an devrilebilir.

        Zaten meydan boş, açsam bir türlü açmasam bir türlü, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi. Şemsiyesi kırılan bir vatandaş da "Rüzgar çok etkili yürümekte bile zorlanıyoruz" diye konuştu.


        İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLUYOR
        İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, trafikte yoğunluğa neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek.

        Anadolu Yakasında Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düşmesiyle zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.

        KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
        Silivri'nin de yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

        Yağmur nedeniyle araçlarında seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken kentteki trafik yoğunluğu İBB'nin CebTrafik uygulamasına göre saat 10.20 itibarıyla yüzde 63 olarak kaydedildi.



        AKOM İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ! ÖĞLEDEN SONRA KAR GELİYOR
        AKOM verilerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor.


            AKOM'un paylaştığı verilere göre Güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde esen 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıklar, 8 ile 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.

            2-3 DERECEDE DAHA FAZLA AZALABİLİR
            Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.



            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

            RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            KUVVETLİ YAĞIŞ
            Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
            Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
            Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            EDİRNE °C, 2°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
            Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 1°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            KOCAELİ °C, 17°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

            EGE
            Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur (51-110 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; genellikle güney, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 9°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DENİZLİ °C, 13°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

            İZMİR °C, 12°C
            Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            MANİSA °C, 13°C
            Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                AKDENİZ
                Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                ADANA °C, 16°C
                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 15°C
                Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                HATAY °C, 13°C
                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

                ISPARTA °C, 8°C
                Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

                İÇ ANADOLU
                Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                ANKARA °C, 10°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

                ÇANKIRI °C, 9°C
                Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 9°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

                KONYA °C, 10°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

                BATI KARADENİZ
                Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                BOLU °C, 10°C
                Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

                DÜZCE °C, 17°C
                Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

                KASTAMONU °C, 14°C
                Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 18°C
                Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Samsun yağmurlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                RİZE °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SAMSUN °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

                TRABZON °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, 3°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

                HAKKÂRİ °C, 0°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

                KARS °C, -4°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

                VAN °C, 5°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 9°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 9°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 10°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 12°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı: Şemsiyeler fayda etmedi!