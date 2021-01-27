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    • 27.01.2021 14:29
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    Gündemde en çok konuşulan ve araştırılan konulardan biri Mevlana Değişim Programı oluyor. Bu program sayesinde binlerce üniversite öğrencisi farklı ülkelerde eğitim görme şansını elde ediyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar da detayları arama motorları üzerinden sıklkla sorguluyor. Peki ? hangileri?

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    Mevlana Değişim Programı nedir?

    Mevlana Değişim Programı nedir? Mevlana yapmak için şartlar? Mevlana Değişim Programı ülkeleri nereler? Sorularının yanıtları merak edilerek çok fazla araştırılıyor.YÖK'ün öğrenci değişim programı olan Mevlana Değişim Programı 2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgınından dolayı iptal edildi ve bu gelişme üzerine programın detayları gündemde en çok araştırılan bilgilerden biri oldu. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

    Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

    Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

    Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 14 gün en fazla 90 süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

    MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

    Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:
    – Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
    – Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
    – Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,
    – %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.

    Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

        Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

        Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanIabilir?

        Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

        Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az 14 gün en fazla 90 gün olabilir.
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