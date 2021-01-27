SON DAKİKA: Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü.
Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji'nin yaptığı turuncu uyarıda yer alan bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de çığ tehlikesi var.