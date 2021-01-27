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    • 28.01.2021 06:53
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde , Beylikdüzü, ve Esenyurt'ta da sürdü. Öte yandan Meteorolojiden çok sayıda il için turuncu ve sarı renkli uyarılar geldi. Vatandaşlar ise Balkanlar üzerinden gelen ve 'da da başlayan kar yağışının yurdu ne kadar süreyle etkisi altında tutacağını merak ediyor.

    Meteoroloji'den 10 il için turuncu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü.

    Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

    Meteoroloji'nin yaptığı turuncu uyarıda yer alan bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'de çığ tehlikesi var.

        SARI KODLA YOĞUN KAR UYARISI
        Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Ankara için ise sarı kodla yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren ilin yüksek kesimlerinden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması bekleniyor.



        Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



        ANKARA VALİLİĞİ UYARDI
        Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini duyurarak, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Meteorolojik verilere göre, Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ediyoruz."



            İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BİR GÜN ETKİLİ OLACAK
            Meteoroloji Uzmanı Adik Tek, dün konuk olduğu A Haber canlı yayınında, "İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Kar yağışı ilk önce yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Peşinden kuzeyden rüzgarlar gelmeye başlayınca yağış kar şeklinde oluyor. Kuzeydeki soğuk polen havayı üzerimize indiriyor. Kardan önce kuvvetli lodos ve fırtına etkili olacak. Orta Akdeniz üzerinden bir alçak basınç sistemi geliyor. Bunun etkisi bugün akşam saatleri ve yarın özellikle Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Bu bizi kardan daha çok zorlayacak. Beraberinde lodosun peşinden yağmur ve kar yağışı göreceğiz.


            İstanbul'da bir gün kar yağışı etkili olacak diyebiliriz. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın doğusunda etkili olacak. İstanbul-Ankara arasında yola çıkacaklar çarşamba ve perşembe gecesi özellikle dikkatli olsunlar. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artmaya başlayacak."



            SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?
            Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

            TURUNCU UYARI NE ANLAMA GELİYOR
            Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

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