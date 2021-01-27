SON DAKİKA: Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor





İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BİR GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Adik Tek, dün konuk olduğu A Haber canlı yayınında, "İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Kar yağışı ilk önce yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Peşinden kuzeyden rüzgarlar gelmeye başlayınca yağış kar şeklinde oluyor. Kuzeydeki soğuk polen havayı üzerimize indiriyor. Kardan önce kuvvetli lodos ve fırtına etkili olacak. Orta Akdeniz üzerinden bir alçak basınç sistemi geliyor. Bunun etkisi bugün akşam saatleri ve yarın özellikle Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Bu bizi kardan daha çok zorlayacak. Beraberinde lodosun peşinden yağmur ve kar yağışı göreceğiz.