BITCOIN'DEN KAZANDIM

Özbilgin'e ait bankadaki kiralık kasalardan 1 milyon Euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) çıktı. Özbilgin, banka kasalarında çıkan paraları sanal para birimi "bitcoin" ile açıkladı. Özbilgin ifadesinde, "2017-2018 yıllarında dolar bazında bankaya yatan paralar, borsada ve bitcoinden kazandığım paralara ilişkin gelirimdir. Paraların bir kısmı ise annemin vermiş olduğu paralardır. Annemin bu paraları, Hasanbeyli'de dedemden kalan ve satılan dükkanların satışı sonrasında verdiği paralardır. 2019 yılı içerisindeki 178 bin 400 ve 200 bin liralık nakit paralar yine borsa, bitcoin ve maaş tasarruflarımdır" dedi.