MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) "köstebek" ortaya çıkarılmıştı. SSB'ye ait proje bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçundan tutuklandı.
Evinde yapılan aramada bavul içinde bulunan 1.5 milyon Euro'yu, "Parayı arkadaşım arabamda unuttu. Ben de evimde saklıyordum" diyerek açıklayan Özbilgin'in bankada özel kiralık kasaları olduğu da belirlendi.
Organize polisi, Cumhuriyet Savcısının gözetiminde bankadaki özel kasaları açtı.
BITCOIN'DEN KAZANDIM
Özbilgin'e ait bankadaki kiralık kasalardan 1 milyon Euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) çıktı. Özbilgin, banka kasalarında çıkan paraları sanal para birimi "bitcoin" ile açıkladı. Özbilgin ifadesinde, "2017-2018 yıllarında dolar bazında bankaya yatan paralar, borsada ve bitcoinden kazandığım paralara ilişkin gelirimdir. Paraların bir kısmı ise annemin vermiş olduğu paralardır. Annemin bu paraları, Hasanbeyli'de dedemden kalan ve satılan dükkanların satışı sonrasında verdiği paralardır. 2019 yılı içerisindeki 178 bin 400 ve 200 bin liralık nakit paralar yine borsa, bitcoin ve maaş tasarruflarımdır" dedi.