Kaldığı yerin şartları da çok iyi. Bir atı tokatla nasıl dövebilirim. Ben ne kadar güçlü bir insanım ki. Ama hatamı fark ettim. Oysaki aram çok iyi olan bir ata o an böyle davranmışım o anlarda. Benim hayatım atlara şiddet yaparak geçmiyor. Ben hayvanseverim. Şu ana kadar 20 bin lira ceza yedim bununla ilgili. Ben bu cezalara razıyım.