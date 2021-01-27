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    • 27.01.2021 09:20
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    ne zaman saat kaçta yapılacak? 27 Ocak ?

    Yasakların kalkıp kalkmayacağını merak eden vatandaşlar ne zaman saat kaçta sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Toplantıda yasakların hafifletilmesi veya ikinci normalleşmenin başlamasına yönelik kararların duyurulması yönünde beklenti oluştu. Peki ? yapılacak?

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 27 Ocak Bugün kabine toplantısı var mı?

    Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman olacağı vatandaşların merak konularından birisi oldu. Bilindiği üzere, kabine toplantılarının ardından koronavirüs karşı yeni kararlar alınıyordu. Uzun süredir yapılmayan toplantı nedeniyle kabine toplantısı ne zaman sorusu gündem oldu.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Toplantının önümüzdeki Pazartesi yapılabileceği tahminler arasında bulunuyor.

    YASAKLAR KALKIYOR MU?

    - Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

    - Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

    - Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

    - Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

        - Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

        - Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

        GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

        Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarında beklenmedik bir patlama yaşanmazsa ve söz konusu kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anılan tarihlere yakın bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklaması bekleniyor.

        11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullanmıştı...
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        Haberler Güncel Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 27 Ocak Bugün kabine toplantısı var mı?