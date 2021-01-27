Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 27 Ocak Bugün kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman olacağı vatandaşların merak konularından birisi oldu. Bilindiği üzere, kabine toplantılarının ardından koronavirüs karşı yeni kararlar alınıyordu. Uzun süredir yapılmayan toplantı nedeniyle kabine toplantısı ne zaman sorusu gündem oldu.