Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? 27 Ocak Bugün kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman olacağı vatandaşların merak konularından birisi oldu. Bilindiği üzere, kabine toplantılarının ardından koronavirüs karşı yeni kararlar alınıyordu. Uzun süredir yapılmayan toplantı nedeniyle kabine toplantısı ne zaman sorusu gündem oldu.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Toplantının önümüzdeki Pazartesi yapılabileceği tahminler arasında bulunuyor.
YASAKLAR KALKIYOR MU?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.