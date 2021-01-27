İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Olaydan sonra Adana'daki ailesinin yanına yerleşen ve tedavisi nedeniyle mesleğine de dönemediği öğrenilen müşteki Ceylan G.'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti.
"YÜZÜNDE SABİT İZ KALDI, ELİNDE İŞLEV KAYBI OLUŞTU"
Mahkeme Başkanı, mağdur Ceylan G'nin elindeki yaralanmanın uzuv zaafı ve kaybı niteliğinde olup olmadığı hususundaki adli raporun gönderildiğini belirtti. Raporda, bıçakla yaralanan Ceylan G'nin elindeki, parmaklarındaki ve boynundaki kesi izleri anlatılarak "organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıfladığı, yüzde de sabit iz kaldığı" ifadesine yer verildi.
Ayrıca Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gelen yazıya göre, olay yerini gösterir güvenlik kamerası kaydına rastlanmadığı belirtildi. Ceylan G'nin avukatı Çağrı Kılın, "Rapor iddiamızı doğrulamaktadır. Ancak emniyet her ne kadar herhangi bir kayda ulaşılamadığı yönünde cevap vermişse de orada 20 civarında güvenlik kamerası vardır. Bu nedenle bu hususta yeniden müzekkere yazılmasını talep ederiz" dedi. Ancak mahkeme heyeti, olayın üzerinden geçen zaman ve yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak bu talebi reddetti.