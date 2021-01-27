"Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle bugün Brüksel'deyim."