Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diyaloglar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-AB ilişkileri için önemli açıklamalar yaptı.
"FIRSAT PENCEREMİZ VAR"
Çavuşoğlu; "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var." dedi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ise "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi.
"SOMUT ADIMLAR GEREKLİ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta salı günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden önce açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi.