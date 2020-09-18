Hemşireye İstanbul'un göbeğinde dehşeti yaşatan caniden akılalmaz savunma!

"BIÇAĞI ŞAH DAMARINA DOĞRU SALLADI"

Ceylan G'nin olay günü yanında olan arkadaşı Cahide Taşçıer tanık olarak dinlendi. Taşçıer, "Olaydan önce sanık Ceylan'ın evine girdiği için uzaklaştırma kararı verilmişti. Nazir serbest kaldıktan sonra Ceylan ondan korkmaya başladı. Olay günü evin önünde sanıkla karşılaştık. Ceylan ile konuşmak ve barışmak istedi. Ceylan kabul etmedi. Ceylan'a 'Son bir kez sarılayım' dedi.

Ceylan'ın boynunu kokladıktan sonra montunun cebinden çıkardığı bıçağı Ceylan'ın kokladığı boyun bölgesindeki şah damarına doğru vurdu. İkisi yere düştü. Ben çığlık atıp yardım istedim. İki çocuk gelip yardım etti. Çocuklar sanığın elinden bıçağı aldı. Sanık Ceylan'ın kafasını iki bacağının arasına alıp boynunu kırmaya çalıştı. Çevreden başka kişiler de gelip Ceylan'ı sanığın elinden aldılar. Ceylan'ın başka erkekle ilişkisi yoktu" dedi.