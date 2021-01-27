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    • 27.01.2021 13:38
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    'ta feci kaza! TIR ile ambulans çarpıştı! Hemşire öldü, şoför ağır yaralı

    Son dakika haberleri... 'ın ilçesinde TIR’a arkadan çarpan ambulanstaki 24 yaşındaki Şuheda hemşire hayatını kaybetti, şoför ise ağır yaralandı.

    Feci kaza! TIR ile ambulans çarpıştı!

    (27) idaresindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, - kara yolunun ilçesi Kavak köyü yakınlarında önünde seyreden S.Y'nin kullandığı 68 KC 725 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan Cömert ve hemşire Şuheda Tunca (24), sıkıştıkları ambulanstan ekiplerce çıkartılarak Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Hemşire Tunca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ağır yaralanan Cömert, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

    Ambulansın 'dan Ankara'ya hasta bıraktığı ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

    Bu arada, aynı bölgede şarampole kayarak yoldan çıkan bir başka tırın sürücüsü , gazetecilere yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle aracının kontrolden çıktığını söyledi.

    Kazaya da şahit olduğunu belirten Kahraman, S.Y. yönetimindeki TIR'ın yavaşladığını, o sırada ambulansın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.

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