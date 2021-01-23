'Yargıç, rektör, polis, asker militan' geriye ne kaldı ki! Dolaysıyla bu çok sistematik ve bilinçli yapılan bir şey. Bunula nereye varılmak isteniyor? İki şey yapılabilir. Bir; Ara rejim ya da olağan üstü bir dönemin koşullarını hazırlıyor olabilirsiniz. İkincisi; sizin söylediğiniz sadece içeride kalmıyor. Sonuç itibarıyla yurtdışında da tartışılıyor izleniyor. Türkiye'yi yurt dışında hedef haline getirip bir 3. dünya görüntüsü, muz cumhuriyeti görüntüsü verip mümkünse iktidarı oradan sıkıştırma amacı var.

"SANDIKTAN UMUDU KESME ANLAMINA GELİYOR"

Bir kere bu siyaset değil. Onlar da farkında. Yani bu sandıktan umudu kesme anlamına geliyor. Sandıktan umudunu kesmeyen biri bir kere öğretmenleri yargıçları hedef almaz. Ne işleri var onların siyasetle, politika ile? Niye onları buna elet ediyorsunuz? Niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz? Çünkü bilinçli sistematik! Çünkü amaç tepeden tırnağa itibarsızlaştırmak.