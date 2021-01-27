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    Başkan 'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

    Başkan , dün devlet korumasından yararlanmış 3 bin 603 genç, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması törenine katıldı. Önemli detaylar paylaştı.

    HASAN AY

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün devlet korumasından yararlanmış 3 bin 603 genç, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması törenine katıldı. Şu mesajları paylaştı:

    KİMSESİZLERİN KİMSESİ: Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur.

    SAĞLIK KRİZİ YAŞANMADI: Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.

    AŞI BULAMIYORLAR: Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar