Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün devlet korumasından yararlanmış 3 bin 603 genç, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması törenine katıldı. Şu mesajları paylaştı:

KİMSESİZLERİN KİMSESİ: Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur.

SAĞLIK KRİZİ YAŞANMADI: Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.

AŞI BULAMIYORLAR: Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık.