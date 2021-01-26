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    • 27.01.2021 01:50
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    'de terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 gözaltı

    Son dakika haberi... 'in ve ilçelerinde terör örgütü YPG/PYD/PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    İzmir'de PKK'ya operasyon

    İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, YPG/PKK terör örgütüne üye olmaktan aranması bulunan Suriye uyruklu M.U.E.H'nin (22) Çile Mahallesi Ova Sokak mevkisindeki bir serada çalıştığını tespit etti.

    TEM ŞUBE VE JASAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ
    Belirlenen adrese İlçe Jandarma Asayiş timleri, TEM Şube ve JASAT timlerince operasyon düzenlendi.

    Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Ayrıca İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve terör örgütü mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda, hakkında YPG/PYD/PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan Suriye uyruklu M.A.N'nin (26) Devlet Hastanesi önünde olduğu belirlendi.

    Şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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