SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar





2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı. İnşallah daha da yaygınlaştırarak toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışına bakmaktır. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilmedi. Toplumdan izole evlerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri engellilerin topluma kazandırılmasıdır. 2015'te engelliler kanunu çıkardık.

Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya ya da destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize bakım desteği sağlıyoruz. 541 merkezde yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS kapsamında karşılanıyor. Her kurum için ciddi sıkıntı kaynağı olan raporları dijital ortama taşıdık. Erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdamda da devrim niteliğinde adımlar attık.