SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bugün engellilerimizde 2143 ve şehit yakınlarımızdan 370 kişinin toplam 3603 kişinin kamuya atamalarını gerçekleştiriyoruz. Atamalarının hayırlı olmasını diliyorum.
Anayasamızda belirtilen sosyal devletin fiiliyata geçirilmesini tebrik ediyorum. Devlet kimsesizlerin kimsesidir.
Devlet korumasındaki çocukların yurtlarda balıkistifi şeklinde barındırıldığını gördük. Bu ortamlarda ne düzgün eğitim alıyor ne de meslek sahibi oluyordu. STK'larla işbirliği yaparak yetiştirilme modelini değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminden ev sistemine geçtik. Mahallelerde kurarak aynı atmosferi tenefüs etmesini sağladık. Personellerimize eğitim verdik.
13524 çocuğumuzun bakımını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yakınlarıyla yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini sağladık. Yüzde 86 doğrudan annelere olmak üzere 6,9 milyar lira destek verdik. Diğer bir uygulama koruyucu aileler uygulamasıdır. 7864 çocuğumuz sıkı denetlenen koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyor. 795'i özel gereksinimi olan çocuklar. Kimsesiz çocukları evlat edinenlere şükranlarımızı sunuyorum.
2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı. İnşallah daha da yaygınlaştırarak toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışına bakmaktır. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilmedi. Toplumdan izole evlerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri engellilerin topluma kazandırılmasıdır. 2015'te engelliler kanunu çıkardık.
Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya ya da destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize bakım desteği sağlıyoruz. 541 merkezde yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS kapsamında karşılanıyor. Her kurum için ciddi sıkıntı kaynağı olan raporları dijital ortama taşıdık. Erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdamda da devrim niteliğinde adımlar attık.