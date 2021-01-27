Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.01.2021 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 10:08
    ABONE OL

    'da casus operasyonu! Gizli bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 kişi gözaltında

    haberi... 'da, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.

    Ankara'da casus operasyonu!

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay 4 şüpheli gözaltına alındı.

    ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip suretiyle elde edilen deliller neticesinde; devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 şüpheli (2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1 sivil şahıs) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ankara'da casus operasyonu! Gizli bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 kişi gözaltında