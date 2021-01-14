MİT TIRLARININ DURDURULMASI TALİMATI, ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN'DEN

İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, 2013'te yaptıkları bir toplantının gündemine MİT'e ait tırların durdurulmasının geldiğini anlattı.

Örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Türkiye sorumlusu" olduğu ve MİT tırlarının durdurulmasının birincil sorumluları arasında yer aldığı iddia edilen Ali S'nin, konuyu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e sorduktan sonra değerlendireceklerini söylediğini aktaran gizli tanık, şunları kaydetti:

"Bu konu daha sonra FETÖ/PDY'nin dershanelerinin kapatılması nedeniyle örgütün hükümete açtığı 'savaşla' hükümete zarar vermek ve kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla sonraki toplantıda konuşuldu. Bu talimattan 2 hafta kadar sonra Hatay ve Adana'da eş zamanlı olarak MİT tırlarının durdurulmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda çalışmalarına başlayıp, uluslararası mahkemelerde hükümeti haksız bir şekilde yargılatarak itibarsızlaştırmak adına MİT tırlarına operasyon yapıldı ve Fetullah Gülen'in talimatı yerine getirildi."

Gizli tanık, söz konusu toplantıya Ali S'nin yanı sıra FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye Emniyet İmamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ve "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un başkanlık yaptığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra mahrem yapılanmada değişikliğe gidildiğini anlatarak, "Mahrem imamların bir kısmı görevden alındı. Osman Hilmi Özdil görevden alınarak yurt dışına kaçtı. Ali S, Kara Kuvvetleri Türkiye imamlığı görevinden alınarak Pakistan'a gönderildi. Bu toplantılara yeni göreve getirilen 'Sami' kod adlı Kemal Batmaz, Hava Kuvvetleri Türkiye imamı olarak başkanlık yapmaya başladı." şeklinde ifade verdi.



ADANA'DA DURDURULACAK TIRLAR İÇİN KENTE GELMİŞLER

İddianamede, sanıkların örgütün sözde "üst düzey" yöneticileri olarak faaliyet yürüttükleri, operasyonel hat ve ByLock kullandıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2014'te MİT'e ait tırı durduran ancak tırın içerisinden görüntü alınamadığı için amaçlarına ulaşamayan FETÖ yöneticileri, 19 Ocak 2014 tarihindeki eylem için daha koordineli bir hazırlık yapmışlardır. Bu kapsamda sanık Halil kod adlı Hamza Ali Ece'nin talimatları doğrultusunda, Mehmet Cevher Koyuncu'nun, FETÖ'nün sivil kanadını temsilen olay yerine giderek gelişmeleri buradan takip ettiği ve FETÖ'nün jandarma yapılanmasında 'Müdür' konumunda bulunan sanık Halil kod adlı Hamza Ali Ece'ye anlık olarak gelişmeleri aktardığı, bu esnada örgütün Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'deki yapılanmalarından sorumlu olan ve sanık Hamza Ali Ece'nin yardımcıları konumunda bulunan şüpheliler Akif kod adlı Hasan B, Nahit kod adlı Uğur A. ve Ertuğrul kod adlı Bayram A'nın da herhangi bir olumsuzluğa karşı doğrudan müdahale edebilmek maksadıyla eylemin gerçekleştiği saatlerde sanık Hamza Ali Ece ile sanığın Adana'daki ikametinde toplantı halinde bulundukları ve süreci buradan yönettikleri tespit edilmiştir."