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    • 27.01.2021 09:58
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    2021 kılavuzu yayında mı? yapılacak? Başvuru ücreti bu yıl...

    kılavuzu 2021 yılında öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. MSÜ başvurusu ne zaman yapılacak sorusu geçtiğimiz günlerde açıklanan ÖSYM takvimiyle yanıt bulmuştu. Başvuru tarihleri yaklaşırken öğrenciler de hakkında araştırma yapıyor. de yıl merak edilen konulardan birisi. Geçtiğimiz yılki başvuru ücreti 100 TL olarak belirlenmişti.

    takvim.com.tr
    2021 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı? MSÜ başvuru ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti bu yıl...

    MSÜ başvuru ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)'de okumak isteyen öğrenciler, üniversite başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Başvurularını tamamlayacak öğrenciler sınava giriş yapacak. ÖSYM sınav takvimine göre başvuru tarihlerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Peki MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ başvuru ücreti ne kadar olacak?

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınacak.

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilecek.

    MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.
    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

        MSÜ BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT!

        Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

        DİKKAT:Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
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        Haberler Güncel 2021 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı? MSÜ başvuru ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti bu yıl...