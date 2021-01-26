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    • 26.01.2021 20:33
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    'da vatandaşların duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı!

    Son dakika haberi... ’da vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile ‘Alevi’ yazıları yazıldı. Olayın ardından harekete geçti. Yapılan yazılı açıklamada "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

    Başsavcılık harekete geçti

    Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile 'Alevi' yazıları yazıldı.

    BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi ile girişilen provokasyonun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla "Alevi K" yazıldığının tespit edildi belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Bunun üzerine "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

        Açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.
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        Haberler Güncel Yalova'da Alevi vatandaşların duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı!