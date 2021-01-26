İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kar yağışı şehirde yaşayan vatandaşları sevindirmişti. Kar yağışının etkili olduğu ilk saatlerden itibaren başta çocuklar olmak üzere milyonlar kar topu oynamak için sokaklara akın etmişti. Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte akıllara İstanbul'a kar yağacak mı sorusu geldi. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı. Açıklamada İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı da yapıldı. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre de ülke genelinde yarın yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.