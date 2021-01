AK Parti'den Yalova'da Alevi vatandaşlara ailelere ait evlerin işaretlenmesine tepki!

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Yalovalılar kıymetli hemşerilerim son birkaç gün içinde Şehrimizde Alevi vatandaşlarımıza yönelik bazı provokatif eylemler gerçekleşmiştir. Tarih boyunca milletimiz bu Topraklarda ırk din dil meshep ayırmaksızın Omuz omuza mücadele etmiştir. Asırlardır gelen bu birlikteliğimiz her daim tüm dünyaya örnek olmuştur ve gıpta ile bakılmıştır. Yüce dinimiz İslam her türlü ayrımcılığı yasaklar ve her zaman kardeşliği işaret eder. İnşallah şehrimizde yapılan bu çirkin Hadise'nin failleri en yakın sürede Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adalete teslim edilecektir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar Kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin yine asırlar boyunca devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum saygılarımla...