AK Parti'den Yalova'da Alevi vatandaşlara ailelere ait evlerin işaretlenmesine tepki!

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile 'Alevi' yazıları yazıldı.
Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi ile girişilen provokasyona AK Parti'den tepki geldi.
PROVOKATİF EYLEMLER
AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından yapılan açıklamada, "Alevi vatandaşlarımıza yönelik bazı provokatif eylemler gerçekleşmiştir. Bu çirkin Hadise'nin failleri en yakın sürede Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adalete teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.