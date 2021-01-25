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    • 26.01.2021 00:06
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    'den 'da vatandaşlara ailelere ait evlerin işaretlenmesine tepki!

    ’da vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile ‘Alevi’ yazıları yazıldı. Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi ile girişilen provokasyona 'den tepki geldi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alevi vatandaşlarımıza yönelik bazı provokatif eylemler gerçekleşmiştir. Bu çirkin Hadise’nin failleri en yakın sürede Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adalete teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AK Parti'den Yalova'da Alevi vatandaşlara ailelere ait evlerin işaretlenmesine tepki!

    Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile 'Alevi' yazıları yazıldı.

    Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi ile girişilen provokasyona AK Parti'den tepki geldi.

    PROVOKATİF EYLEMLER
    AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından yapılan açıklamada, "Alevi vatandaşlarımıza yönelik bazı provokatif eylemler gerçekleşmiştir. Bu çirkin Hadise'nin failleri en yakın sürede Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adalete teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın açıklaması şu şekilde:
        Değerli Yalovalılar kıymetli hemşerilerim son birkaç gün içinde Şehrimizde Alevi vatandaşlarımıza yönelik bazı provokatif eylemler gerçekleşmiştir. Tarih boyunca milletimiz bu Topraklarda ırk din dil meshep ayırmaksızın Omuz omuza mücadele etmiştir. Asırlardır gelen bu birlikteliğimiz her daim tüm dünyaya örnek olmuştur ve gıpta ile bakılmıştır. Yüce dinimiz İslam her türlü ayrımcılığı yasaklar ve her zaman kardeşliği işaret eder. İnşallah şehrimizde yapılan bu çirkin Hadise'nin failleri en yakın sürede Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adalete teslim edilecektir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar Kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin yine asırlar boyunca devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum saygılarımla...
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