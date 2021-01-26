26 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk kazandı. Büyük ikramiyenin 33 milyon liranın aştığı duyuruldu. Bugün şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce kişi bayilere giderek kuponlarını yatırdı. Akşam saatleriyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar arttı. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada üç gün; yani salı, perşembe ve pazar günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. İşte 26 Ocak Süper Loto sonuçları
26 OCAK 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
26 Ocak Süper Loto sonuçları saat 21.30'da yapılacak çekilişlerin ardından netlik kazanacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte Süper Loto hakkında merak edilen bilgiler;
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!