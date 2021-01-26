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    • 26.01.2021 11:44
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    SON DAKİKA: 2021 yılının ilk toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak

    Son dakik haberine göre, Milli Güvenlik Kurulu (), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ocak Perşembe günü toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, 'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, ve 'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

    AA
    2021'de yapılacak ilk MGK'nın tarihi belli oldu

    Milli Güvenlik Kurulu (), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ocak Perşembe günü toplanacak.


    İŞTE MASADAKİ KONULAR
    Yılın ilk toplantısında, 'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, ve 'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

    Türkiye ve arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda atılacak adımların toplantıda görüşülecek konulardan olacağı tahmin ediliyor.

    TERÖR UNSURLARINA KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELE
    Suriye konusu ile Türk askerinin Azerbaycan ve Libya'da yürüttüğü faaliyetler ve Türkiye'nin güneyinde terör unsurlarına karşı yürütülen mücadelenin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

    Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 2021 yılının ilk MGK toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak