Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Osmaniye ve Çorum çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.