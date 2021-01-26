İGDAŞ fatura taksitlendirme nasıl yapılır? İGDAŞ 10 aylık taksitle borç ödeme imkanı sunuyor!

İGDAŞ FATURA TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

İGDAŞ aboneleri, gecikmiş fatura borçlarını, 10 aylık taksitle ödeyebilecek. Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle; son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.





Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.