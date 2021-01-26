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    • 26.01.2021 16:34
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    Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar: Kar geri mi dönüyor? Yarın öğleden sonraya dikkat

    nın İstanbul'a ne zaman döneceği merak konusuydu. AKOM'dan yapılan açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı. Açıklamada İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı da yapıldı. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre de ülke genelinde yarın yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. İşte son dakika uyarıları ve il il detaylar.

    AJANSLAR
    İstanbul için peş peşe uyarılar: Kar geri mi dönüyor?

    Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacak soğuk hava nedeniyle il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi.

    AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı.

    Güneyli yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak etkili olacağı kaydedilen açıklamada, kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıkların, 8 ila 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

        Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyacak hava nedeniyle yağışların il genelinde karla karışık yağmur; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar şeklinde olacağı aktarıldı.

        Açıklamada, AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.



        METEOROLOJİDEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI
        Ülke genelinde yarın yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

        Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Osmaniye ve Çorum çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

        Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

            Rüzgarın, Marmara'da kuzey, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ riski bulunuyor.

            Akdeniz ile Ege denizlerinde kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında da fırtına bekleniyor.

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