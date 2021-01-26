Aşı olanların virüsü alabileceğine ama ağır olarak geçirmeden geçireceğini hatırlatan Prof. Dr. Özlü, aşı olanların virüs alıp başkalarına yayabileceğine dikkat çekti. Aşılama süreciyle ilgili güzel haberi canlı yayında duyuran Özlü, eğer Şubat aşı içerisinde planlanan aşılama sürecinin uygulanması halinde nisan ayının ortasından itibaren normalleşme sürecine geçilebileceğini ve yaz ayları çok daha rahat bir şekilde geçirebileceğimizi ifade etti.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ MUTASYONUN TEHLİKESİ

İngiltere ve Güney Afrika'daki mutasyonlar konusunda uyaran Özlü, İngiltere'de kısıtlama kararlarının geç alındığını ve şu anda alınan kısıtmaların etkisiz olduğunu ve günlük vaka sayılarının 30 bin sınırında kaldığına dikkat çekti. Ülkemizdeki kısıtlama kararlarının da bir süre daha devam etmesini söyleyen Özlü, Güney Afrika'da mutasyonun tehlikeli olduğunu, tedbirlerin kaldırılması halinde ülkemizde de yenide vaka sayılarının hızla artabileceğini düşündüğünü söyledi.