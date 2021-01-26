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    • 26.01.2021 18:08
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    , tedbirleri kapsamında ve 'de tam kapanma uygulandı

    ’nde () yeni tip  vaka sayılarındaki artış nedeniyle ve kentlerinde tam kapanmaya gidildi. İşte detaylar...

    DHA
    KKTC'den tam kapanma kararı

    'nde (KKTC) ü vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler aldı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ve kentlerinde tam kapanmaya gidildi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakanı , "Girne ilçesinde 27 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa ilçesinde ise 27 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihine kadar tüm faaliyetler durduruldu" dedi.

    YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Yüz yüze eğitim ile devlet dairelerinde çalışmaların durdurulduğunu açıklayan Başbakan Saner, temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler ve tedarikçilerin yasağın dışında kaldığını belirtti. Lefkoşa ve Girne'ye diğer ilçelerden girişlerin durdurulduğunu kaydeden Başbakan Saner, diğer bölgelerdeki sokağa çıkma yasağının da saat 20:00'a çekildiğini söyledi. Nüfusu yaklaşık 385 bin olan ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

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    Haberler Güncel KKTC, koronavirüs tedbirleri kapsamında Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma uygulandı