Açıklamada, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Riyad semalarında bugün kentin birçok yerinden duyulan bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı.

FÜZE SALDIRISI, ÖĞLEN SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Muhammed Halid el- Yahya ise Twitter hesabından ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğu ve olayın 12:52'de gerçekleştiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler de henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.