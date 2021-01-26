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    • 26.01.2021 11:25
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    2021 yeni ücreti belli oldu! Bedelli askerlik olacak?

    2021 yılı ücreti belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olarak belirlenmişti. Peki yeni bedelli askerlik ücreti 2021 oldu? haberine göre geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılı ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak.

    Bedelli askerlikte 2021 ücreti belli oldu

    2021 Bedelli Askerlik ücreti belli oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçinin ödeyeceği para tutarı, Merkez bankasınca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

    AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM'ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor.

    Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2021?
        Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak.


        Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

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