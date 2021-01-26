AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarına online olarak katılım sağlayan öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? AÖF final sınavı sonuçları, güz dönemi not ortalamasına büyük katkı yapıyor, dolayısıyla oldukça önem taşıyor.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
Kurum tarafından dün yapılan açıklamada, '23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için bugün son gün! Sınavlarınıza bugün saat 23.59'a kadar https://esinav.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.' denildi.
Sınavlar, 25 Ocak itibarı ile sona erdi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilirler.