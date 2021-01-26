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    • 26.01.2021 11:33
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    Binelerce açık öğretim öğrencisi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının online olarak tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki erişime açıldı mı? Anadolu Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

    AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarına online olarak katılım sağlayan öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? AÖF final sınavı sonuçları, güz dönemi not ortalamasına büyük katkı yapıyor, dolayısıyla oldukça önem taşıyor.

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

    Kurum tarafından dün yapılan açıklamada, '23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için bugün son gün! Sınavlarınıza bugün saat 23.59'a kadar https://esinav.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.' denildi.

    Sınavlar, 25 Ocak itibarı ile sona erdi.

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

    12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilirler.

        2020-2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ!

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıtları 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar internet üzerinden başvurularını 25 Şubat 2021 tarihine kadar yapabilecek. Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat tarihinde olacak. İşte detaylı 2020-2021 AÖF sınav takvimi;

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

        Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

        AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

        84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

        77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

        71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

        66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

        61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

        56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz


        50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

        46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

        40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

        33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

        0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

        AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

        AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.

        Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır. Örnek:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

        AÖF HARF PUANI NEDİR?

        Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.
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