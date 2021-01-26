17 yaşındaki Zerda Curka otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti (Güncel haberler)

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Genç kızın daha önce, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu belirtildi. Otel odasında bulunan 1'i genç kızın kuzeni 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
İstanbul'da Ukraynalı Hanna Butym (28), boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen'in (44) falçata ile saldırması sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünün bir kısmı felç olan kadın, çok korktuğunu söyledi: O beni öldürmeye gelmişti, ölmek istemiyorum.
HURDACI DEHŞETİ
İstanbul Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y. (40), Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. isimli Rus turistlere henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı, kıskıvrak yakaladı.