17 yaşındaki Zerda Curka otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti (Güncel haberler)

FITIK OLDUK

İstanbul'da bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Sezen Ö., tedaviye gittiği Fizyoterapist ve Kayropraktik Mehmet Toprak'ın kendisini ölümle burun buruna getirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sezen Ö., sosyal medyada 350 binden fazla takipçisi olan Toprak'ın yanlış tedavisi nedeniyle sakat kaldığını ileri sürerek cezalandırılmasını istedi. Kadın dilekçesinde, "Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı" dedi.