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    17 yaşındaki Zerda Curka otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti (Güncel haberler)

    Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Genç kızın daha önce, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu belirtildi. Otel odasında bulunan 1’i genç kızın kuzeni 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Zerdah!

    İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Genç kızın daha önce, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu belirtildi. Otel odasında bulunan 1'i genç kızın kuzeni 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    ÖLMEK İSTEMİYORUM
    İstanbul'da     Ukraynalı Hanna Butym (28), boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen'in (44) falçata ile saldırması sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünün bir kısmı felç olan kadın, çok korktuğunu söyledi: O beni öldürmeye gelmişti, ölmek istemiyorum.

    HURDACI DEHŞETİ
    İstanbul Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y. (40), Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. isimli Rus turistlere henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı, kıskıvrak yakaladı.

        BAŞKANA BIÇAK
        Mersin         Anamur'da iki grup arasında kavga çıktı. Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (29), kavgayı ayırmak istedi. Ancak H.C. (29) tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, hayatını kaybetti. Polis, H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        TIK VURGUNU
        Adıyaman'da yaşayan 1 çocuk annesi Ş.Ö'ye sosyal medya üzerinden mesaj geldi. Linki tıklayan talihsiz kadın, hayatının şokunu yaşadı. Banka hesabından 9 bin lira alındı. Soruşturma başlatıldı.

        SAPIK KABUSU
        Konya'da evli ve 2 çocuk annesi Merve Ay'a (23), komşu A.T. tacizlerine uğradı. 20 gün sonra serbest bırakılan şüpheli, tacizlere devam etti. Psikolojisi bozulan kadın, kendini astı. Talihsiz eşi ise "Bu bir cinayettir" dedi.

            FITIK OLDUK
            İstanbul'da bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Sezen Ö., tedaviye gittiği Fizyoterapist ve Kayropraktik Mehmet Toprak'ın kendisini ölümle burun buruna getirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sezen Ö., sosyal medyada 350 binden fazla takipçisi olan Toprak'ın yanlış tedavisi nedeniyle sakat kaldığını ileri sürerek cezalandırılmasını istedi. Kadın dilekçesinde, "Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı" dedi.

            BABA FERYAT
            Konya'da             ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve 8 yıldır yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can'ı kaybeden Murat Ali Can feryat etti. Gözü yaşlı baba, "O zaman 2 yaşında olan kızımın 8 yıl boyunca hastaneden yürüyerek çıkacağı umuduyla yaşadık" diye konuştu. Kızının ölümüne neden olan sürücünün kayıp olduğunu belirten baba, "Bu olay faili meçhul olarak kalmasın" diye yardım istedi.

            PLAKA ELE VERDİ
            Bursa'da otomobiliyle seyreden A.R.Ö. (23), bir çoban köpeğine çarparak yoluna devam etti. Tedavi altına alınan hayvan kurtarıldı. Görevliler, olay yerindeki kırık tampon ve plakadan yola çıkıp, zanlıyı yakalamayı başardı.

                KAMYON DEHŞETİ
                Sakarya'da rampadan inerken kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyon, iki aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalarak kağıt gibi ezilen lüks otomobilin sürücüsü Hakan Altun (30) can verdi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

                102.5 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 102 milyon 563 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 23'er, 3 bilenler 125'er, 2 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.

                BİR TALiHLİYE 732 BIN LIRA
                10 bilen bir kişi 731 bin 996 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 276'şar, 8 bilenler 268'er. 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                    TBMM BUGÜN AÇILIYOR
                    Türkiye                     Büyük Millet Meclisi, bir aylık aradan sonra bugün yoğun bir gündemle açılıyor. Meclis'te öncelikle hazırlıkları devam eden ekonomi ve yargı reform paketi ile hayvan hakları yasa teklifleri görüşülecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yarın yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

                    KRİTİK GÖRÜŞME
                    Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı. Türkiye, kıta sahanlığı, silahsız kalması gereken adaların durumu, deniz yetki alanları gibi konuları masaya yatırdı. Görüşmelerde, mevcut durum ve son gelişmeler ele alındı. Betül USTA

                    PKK'YA BÜYÜK DARBE
                    Diyarbakır'da Mehmetçik terör örgütü PKK'ya yönelik Eren-2 Lice operasyonu düzenledi. Geçen yıl toplam 2 milyon 514 bin kök kenevir ele geçirildi. 42 adreste 31 şüpheli enselendi.

                        RUSYA-ABD BARUT GİBİ
                        Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy tutuklandı. Halk sokağa çıktı! Rus hükümeti ise protestolardan dolayı ABD'yi suçladı. Moskova Büyükelçilisi John Sullivan'ın bakanlığa çağırıldı.

                        ABD KAPILARI KAPATTI
                        ABD Başkanı Biden, virüs tedbirleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Biden; Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen kişilerin ABD'ye alınmayacağını açıkladı.
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                        Haberler Güncel 17 yaşındaki Zerda Curka otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti (Güncel haberler)