Farklı otellerde toplanan kalabalıklar, koronavirüs vakalarına ve tedbirlerine aldırmadan gönüllerince eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılırken, birçok noktada müzikler eşliğinde verilen alkollü partilerde, eğlence geç saatlere kadar sürdü. Birçok vatandaşın, dip dibe dans ettiği anlar kaydedilirken, partilerdeki kalabalıklar da gözlerden kaçmadı.