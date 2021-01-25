Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü bölge, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu.
Gündüz, karların tadını çıkaran vatandaşlar pistlerde yoğunluk meydana getirirken, akşam ise tepki çeken görüntüler oluştu.
Farklı otellerde toplanan kalabalıklar, koronavirüs vakalarına ve tedbirlerine aldırmadan gönüllerince eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılırken, birçok noktada müzikler eşliğinde verilen alkollü partilerde, eğlence geç saatlere kadar sürdü. Birçok vatandaşın, dip dibe dans ettiği anlar kaydedilirken, partilerdeki kalabalıklar da gözlerden kaçmadı.