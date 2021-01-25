Hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, restoranlar açılacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. 81 ilde uygulanan kısıtlamalar ile vaka sayılarında düşüş başladı, bu gelişme üzerine vatandaşlar ne zaman normal hayatlarına döneceklerini merak etmeye ve son dakika haberleri takip etmeye başladı. İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili son gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Geçen hafta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.