Türkiye'de eylül ayı ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında yeniden yükseliş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla önüne geçilmesi planlanan vaka sayısı, yeni yılla birlikte Edirne'de düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında kent haritası kırmızıdan yeniden yeşile döndü.
"İYİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİK"
Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Kentte süreci iyi yönettiklerini ifade eden Yıldırım, "Eylül ayı son itibariyle yani grip mevsimi geldiğinde koronavirüs sayılarının yükselişini tüm dünya gibi biz de bekliyorduk ve bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık.
Gerek hastane kapasiteleri gerek filyasyon ekibi kapasiteleri, sahada çalışan arkadaşlarımızın sayısı ve etkinliğini peyderpey artırdık. Daha sonra gelen kısıtlamalarla vaka sayıları da oldukça düşük bir düzeye indi. Bu yönden iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.