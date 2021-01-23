Yüzde 90'ın üzerinde olan bir düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1- 1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Bu nedenle sayılar düştüğü için çok mutluyuz ama bütün tedbirlere, kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.