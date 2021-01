SON DAKİKA: Mardin'de ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başladı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.





CAN VE MAL GÜVENLİKLERİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIDIĞI VURGULANDI

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 23.59 itibarıyla Nusaybin'in kırsal Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

