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    • 25.01.2021 16:04
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    : Bakanı 'nun annesine eden alçak için ceza belli oldu

    haberi... Bakanı 'nun tedavi gören annesine eden E.E. hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

    İşte Soylu'nun annesine hakarete istenen ceza

    Bakanı 'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli E.E. hakkında soruşturma tamamlandı. Sabah'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen ' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



    ERDOĞAN'A HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesinin fotoğrafı altına yazdığı yorumda küfür ettiği belirtilen şüpheli E.E. Başkan 'a yönelik hakaretleri sebebiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden alçak için ceza belli oldu